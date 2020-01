Tranen van vreugde bij bewoners: 'Ik mag in de Tweebosbuurt blijven wonen'

Ze vielen elkaar in de armen en er werd zelfs hier en daar een traantje weggeveegd. Dat de rechter een streep heeft gehaald door het ontbinden door Vestia van de huurcontracten van mensen in de Tweebosbuurt maakt veel emoties los.

Bewoner Edwin gaat langs bij zijn buren en wordt onthaald met dikke knuffels en zoenen. "Wat een opluchting", roept hij uit. "Wat een gerechtigheid."

Vestia wil in de Tweebosbuurt ruim vijfhonderd woningen slopen en er nieuwe huizen voor in de plaats bouwen. Die zijn groter, maar ook duurder. Een groep verhuisweigeraars is tegen de plannen, omdat ze bang zijn dat ze straks niet terug kunnen naar hun eigen buurt, omdat er geen plek is of omdat ze het niet kunnen betalen.

Uitspraak is verrassing

Vestia sleepte al twee keer een groep bewoners voor de rechter om de uitzetting door te drukken. In september werd Vestia nog in het gelijk gesteld door de rechter. Daarom komt de uitspraak ook als een verrassing. "Ik had dit echt niet verwacht", gaat Edwin verder. "Dit is zo'n pak van mijn hart."

In het huis vol emoties is buurman Wim een baken van rust. "Deze uitspraak, daar kunnen we wat mee. We kunnen in ieder geval blijven zitten. De afbraak en het bewonersbeleid wordt een halt toegeroepen. Dat geldt niet alleen voor hier, maar ook voor andere buurten. Bewoners moeten gewoon gehoord worden."