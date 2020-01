Kerstboomverbranding Hellevoetsluis gaat niet door

Een eerdere kerstboomverbranding, toen in Oostvoorne. Foto: Brandweer Oostvoorne

De traditionele kerstboomverbranding in Hellevoetsluis gaat zaterdag niet door. Dat meldt de gemeente. Reden daarvoor is de weersverwachting van dit weekend.

De kerstbomen van bewoners in Hellevoetsluis worden traditiegetrouw na de feestdagen verzameld voor de feestelijke kerstboomverbranding. Per ingeleverde kerstboom krijgen de inwoners een lootje, waarmee ze kans maken op cadeaubonnen van verschillende waardes. De winnaar van de eerste prijs mag samen met de wethouder het vreugdevuur normaliter aansteken.

Door de wind gaat dat nu niet door, zegt een woordvoerder van de gemeente Hellevoetsluis. "Uit de professionele weersverwachting blijkt dat morgenmiddag de aanlandige zuidwestenwind aantrekt naar windkracht 7. Om die reden is, in overleg met politie en brandweer, besloten de kerstboomverbranding af te lassen." Weerman Ed Aldus spreekt over windkracht 6 boven Hellevoetsluis zaterdag.

De 150 ingezamelde kerstbomen worden versnipperd en afgevoerd. De trekking van de prijswinnaars van de lootjes vindt normaal gesproken tijdens de kerstboomverbranding plaats, maar wordt nu uitgesteld naar dinsdag 14 januari. De winnende loten worden een dag later vermeld op de website van de gemeente.

Inwoners van Hellevoetsluis zijn niet te spreken over de afgelasting. "Die arme kids keken hier zo naar uit", zegt een van hen op sociale media.