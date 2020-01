Fout bij Stedin: 52 duizend klanten energieleveranciers de dupe

Een fout in de overstap naar een ander systeem bij netbeheerder Stedin, betekent dat de energieleveranciers van 52 duizend klanten verkeerde gasmeterstanden hebben gekregen. In sommige gevallen was de jaarrekening al opgemaakt en verstuurd. Die klanten krijgen een nieuwe jaarrekening, meldt Eneco, één van de energiebedrijven.

"We adviseren mensen sowieso om hun afrekening goed te controleren. Bij grote verschillen in vergelijking met voorgaande jaren moeten ze contact opnemen met hun energieleverancier," adviseert Koen de Lange van Stedin.

Uiteraard baalt de woordvoerder van de netbeheerder van de fout. "Dit wil je niet. Je hoopt met de overgang naar een nieuw systeem dat het werk er beter van wordt," vervolgt De Lange.

De fout in het nieuwe systeem werd eind december ontdekt door Eneco. Uiteindelijk blijkt het bij het Rotterdamse bedrijf om 20 duizend klanten te gaan waarvan verkeerde standen van de gasmeter werden gekregen.

Een groep van 10 duizend klanten heeft al een afrekening. Die krijgen een nieuwe nota.

Woordvoerder Arie Spruit: "Deze correctie wordt begin volgende week verstuurd. Daarnaast zijn er nog eens 10 duizend klanten die iets langer moeten wachten op hun jaarnota. Van hen hadden we het juiste verbruik nog niet binnen. Dat hebben we inmiddels wel, dus deze nota’s worden vanaf vrijdag verstuurd."

Balen

Klanten hoeven volgens de woordvoerder niets te doen. Eneco belooft dat alles volgende week is geregeld. "Dat neemt niet weg dat we er natuurlijk van balen dat deze fout gemaakt is. We kunnen er niets aan doen, maar we begrijpen ook dat klanten naar de leverancier kijken als het fout gaat."

Eneco is één van de vele energieleveranciers in Zuid-Holland en Utrecht. Ook klanten van die andere bedrijven behoren tot de gedupeerden.