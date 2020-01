Reis naar de Falklandeilanden in Chris Natuurlijk

In de Biesbosch heeft boswachter Jacques van der Neut regelmatig een ontmoeting met bevers, zeearenden en andere prachtige dieren. Op de Falklandeilanden stond hij oog in oog met zeeolifanten, albatrossen en pinguïns. Chris Natuurlijk krijgt een voorproefje van de lezing die hij op donderdag 16 januari in The Movies in Dordrecht geeft over zijn reis naar deze eilandengroep voor de kust van Argentinië.

Niet in slaap vallen

Een, twee, drie, vier.....Boswachter Thomas van der Es is zaterdag druk in de weer met het tellen van ganzen en wilde zwanen op hun slaapplek in de Biesbosch. Vlak voor de zon op gaat, vertelt hij in Chris Natuurlijk meer over de slaapplaatstelling die ook op andere plekken in het land wordt gehouden.

Kunst van 100 procent huisvuil

Oude kranten, folders én alles uit eigen vuilniszak dat niet kan bederven. Jan Eric Visser maakt er beelden van die eruit zien alsof ze gemaakt zijn van brons of steen. Zijn werk is te zien in de tentoonstelling De vuilniszak als muze in het Stedelijk Museum in Schiedam. Chris Natuurlijk inspecteert een vuilniszak bij de kunstenaar thuis in Rotterdam-West.

Goed boekenjaar

2020 wordt een goed boekenjaar, daar is Gert-Jan van Rietschoten van overtuigd. De boekhandelaar uit Rotterdam-IJsselmonde blikt vooruit op mooie boeken die in de eerste maanden van dit jaar zullen uitkomen.

Zaterdag 11 januari van 08:00 tot 09:00 uur in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.