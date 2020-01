Baanbrekend onderzoek naar fundatiepalen voor kademuren

Het gaat hier om baanbrekend wetenschappelijk onderzoek, aldus projectmanager Harm Kortman. "Nooit eerder is op deze schaal onderzoek gedaan: niet met deze palen, niet in aantal en ook niet qua belasting van palen."

Aanleiding is de strengere veiligheidsnorm voor fundatiepalen die recent is ingevoerd, waardoor per project minstens twintig procent meer palen nodig zijn. "Maar nergens in Nederland zijn kademuren ingestort of palen verzakt. Met deze proef willen we aantonen dat de aanleg van kademuren efficiënter en goedkoper kan."

Veiligheidsnorm

Bij de palenproef werkt het Havenbedrijf Rotterdam samen met de TU Delft, ingenieursbureau Marie Team dat verantwoordelijk is voor het ontwerp van de kademuren, aannemer De Klerk Werkendam en het kennisinstituut WTCB uit België. Ook de commissie die de strengere veiligheidsnorm heeft opgesteld, kijkt mee.

Korteman: "Ook Rijkswaterstaat gaat waarschijnlijk nog op een andere locatie onderzoek doen. Als uit beide onderzoeken blijkt dat de normen bijgesteld kunnen worden, dan heeft de commissie toegezegd dit ook te doen. Dat zou voor heel Nederland gunstig kunnen uitpakken."

Modderig terrein

En zo zien we nu op een modderig terrein bij de Amaliahaven verroeste palen in groepjes uit de grond steken. Het gaat om de ankers van de verschillende fundatiepalen die worden getest: prefab betonpalen, vibropalen en schroefinjectiepalen.

Ze worden met vijzels belast tot 2,5 miljoen kilo, te vergelijken met een voor een kwart gevuld voetbalstadion de Kuip vol zand. Langs de palen zijn glasvezelsensoren aangebracht, die precies kunnen volgen hoe ver de paal de grond inzakt, of -in het ergste geval- breekt.

"De paal mag niet meer dan vier centimeter in de harde zandgrond zakken. Als dat gebeurt, is-ie officieel bezweken en afgekeurd. Dat is gelukkig tot nu toe niet gebeurd," aldus de projectmanager.

Tijd dringt

De proef loopt nog twee weken en kost meer dan 2 miljoen euro. Dat geld hoopt het Havenbedrijf met het onderzoek terug te verdienen. De tijd dringt: de bouw van de kademuren start al over een half jaar.

Volgens de projectmanager lijkt de vibropaal (een stalen buis waar beton wordt ingestort) de meest gunstige uitwerking te hebben. Als daarvoor gekozen wordt, moet het ontwerp voor de uitbreiding van de kademuren in de Amaliahaven alsnog worden aangepast, maar scheelt het aanzienlijk op de begroting.