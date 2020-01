Steven Berghuis: 'Moeilijk te zeggen wat er is veranderd bij Feyenoord'

Steven Berghuis bereidt zich met Feyenoord voor op de tweede seizoenshelft. En net als voor de winterstop wordt er ook in de komende maanden veel van Berghuis verwacht. Hij is de blikvanger van het elftal én de aanvoerder. "Ik voel die druk niet", zegt de flankaanvaller.

Het vertrouwen is terug bij Feyenoord, onder leiding van trainer Dick Advocaat. Hij volgde in oktober de vertrokken Jaap Stam op. "Het is moeilijk te zeggen wat er is veranderd", vindt Berghuis. "Wij hebben een ploeg die het van hard werken moet hebben. Van instelling, drive, daar hamert deze trainer wel op. Het vertrouwen is teruggekomen door de resultaten."

EK 2020

Berghuis wil een goede tweede helft van het seizoen afwerken met Feyenoord. Voor de club, maar ook voor hemzelf. Het EK lonkt komende zomer. "Ik moet het laten zien", weet ook Berghuis. "Ik ben er niet elke dag mee bezig, ik probeer mijn niveau te halen en belangrijk te zijn voor Feyenoord. Iedereen weet wat mijn kwaliteiten zijn, hopelijk wordt daar gebruik van gemaakt (op het EK, red.)."

In gesprek met Sinclair Bischop in Marbella praat Steven Berghuis ook over zijn toekomst bij Feyenoord.