Oud-Beijerlander die werd gearresteerd voor goudroof wil schadevergoeding

De Oud-Beijerlander die vorige maand werd gearresteerd als verdachte van een mogelijke geldroof in Rotterdam eist een schadevergoeding. Dat laat zijn advocaat weten. De man werd door een groot arrestatieteam in zijn woning aangehouden, maar dezelfde week nog vrijgelaten wegens onvoldoende bewijs om hem langer vast te houden.

Advocaat Michiel Kuyp vertelde eerder dat zijn cliënt zich zelf slachtoffer voelt van de goudroof. Hij ontkent iedere betrokkenheid en zegt dat de aanhouding veel schade heeft aangericht, zowel voor hemzelf als voor zijn bedrijf.

Hoe hoog het schadebedrag is dat Kuyp voor zijn cliënt gaat eisen kan hij nog niet zeggen.



Een politieteam viel half december het Erasmushuis in het centrum van Rotterdam binnen. De inval had te maken met het onderzoek naar de diefstal van goud. Een goudhandelaar deed eerder aangifte omdat er voor tientallen miljoenen euro aan goud gestolen zou zijn uit een kluis in de kelder. Het zou de grootste zijn sinds de Tweede Wereldoorlog in ons land.



Dezelfde ochtend viel het arrestatieteam met veel machtsvertoon de woning van de Oud-Beijerlander binnen en zaagde daarbij de voordeur in. Ook buren schrokken hierdoor wakker. Zij lieten die dag al weten zich niet te kunnen voorstellen dat hun buurman iets met de roof te maken zou hebben.

Volgens advocaat Kuyp richt het OM de pijlen van het onderzoek inmiddels op anderen en niet meer op zijn cliënt.