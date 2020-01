Speuren naar Scandinavische schone in Dordrecht

De verrekijkers van vogelaars Jonathan, Merijn en Robin zijn vrijdagochtend gericht op afvalverwerker Suez in Dordrecht. Daar is onlangs de Kleine burgemeester gezien. En nee, we hebben het niet over een miniatuurversie van Wouter Kolff, maar over een bijzondere meeuwensoort.

"Ik heb hem zelf voor het eerst ontdekt in de Biesbosch, toen ik met een andere vogelaar een rondje aan het fietsen was", zegt vogelaar Robin van der Made. "Toen kwam ik die meeuw tegen."

De kleine burgemeester is een vogel die boven in Scandinavië broedt. Meestal komen er in de winter enkele vogels van deze soort naar Nederland, weet de Dordtse ecoloog Merijn Loeve. "Deze winter hadden we eigenlijk nog helemaal geen nieuwe kleine burgemeesters gezien".

De kleine burgemeester die Robin eerder al zag vliegen, komt nu vaak naar afvalverwerker Suez. Daar zijn dagelijks ook veel zilvermeeuwen te zien. "Dat deze kleine burgemeester in het binnenland zit is helemaal bijzonder, omdat ze normaal gesproken aan de kust zitten."

Sophiapolder

Andere vogelaars in de regio staan nu in de rij om ook een glimp op te vangen van het dier. Jonathan Leeuwis had dat geluk al. "Ik zag hem aan de andere kant van de rivier, in de Alblasserwaard. Iedere avond gaat deze kleine burgemeester naar de Sophiapolder bij Hendrik-Ido-Ambacht om te overnachten. Dan vliegt hij voorbij de Alblasserwaard. Als Alblasserwaardse vogelaar wil je hem natuurlijk wél op je eigen lijstje hebben."

De vogel is makkelijk te herkennen. "De kleine burgemeester heeft hele witte vleugelpunten. Alle andere meeuwensoorten hebben zwarte vleugelpunten", zegt Merijn.

Waar de vogel zijn naam aan te danken heeft, durft het drietal niet te zeggen. "Daar zijn we met zijn allen heel erg naar op zoek geweest, maar we hebben geen idee."