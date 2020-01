Celstraf voor man uit die met explosief rondreed

Een 22-jarige man uit Maassluis die in de zomer van 2019 met een explosief rondreed, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden. De man werd betrapt met een lading springstof, een batterij en elektriciteitsdraden.

De man uit Maassluis werd op 1 juni in Soesterberg staande gehouden omdat de verlichting van zijn auto defect was. In de auto vonden agenten een plastic tas met daarin vier in folie verpakte staven. Uit onderzoek blijkt dat de staven springstof bevatten. Samen met de batterij en draden kun je daar explosieven van maken.

De man zegt dat hij de spullen voor iemand anders vervoerde en dat hij niet wist waar de spullen voor bedoeld waren. De rechter vond deze uitleg niet geloofwaardig.

Schade

De rechtbank zegt verder dat als de springstof niet was ontdekt er mogelijk zeer ernstige strafbare feiten mee gepleegd zouden kunnen worden met schade of zwaar letsel tot gevolg. Maar dat de man uit Maassluis zelf een misdrijf wilde plegen met het explosief staat volgens de rechtbank niet vast.

De man is niet eerder veroordeeld maar maakt zich nu direct schuldig aan een ernstig strafbaar feit. Als stok achter de deur legt de rechtbank ook een voorwaardelijke straf op. Ook moet de man zich laten behandelen en moet hij op bepaalde tijdstippen thuis zijn.