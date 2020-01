Het is zeker: Jeangu Macrooy voor Nederland op Eurovisie Songfestival

"We hadden Jeangu al langer in het vizier omdat zijn sound zo goed en internationaal onderscheidend is", zegt Eric van Stade, algemeen directeur van AVROTROS.

Zelf is Jeangu erg blij met de kans die hij krijgt. "Ik voel me onbeschrijfelijk vereerd. Het is een hele grote droom die uitkomt en het allermooiste wat tot nu toe op mijn pad is gekomen."

Met welk nummer Jeangu gaat meedoen, blijft nog even geheim, maar het is wel al bekend. "De song die hij instuurde was een schot in de roos", zegt Van Stade. "Het pakt je, intrigeert en gaat onder je huid zitten."

Jeangu Macrooy werd geboren in Paramaribo in Suriname. In 2011 richtte hij samen met zijn tweelingbroer Xillan Between Towers op waarmee ze succes hadden in Suriname. In 2013 verscheen hun eerste en enige album Stars on My Radio.

In 2016 werd Macrooy uitgeroepen tot Serious Talent door 3FM. In 2017 verscheen zijn debuutalbum High on You, twee jaar later gevolgd door zijn tweede album Horizon.

Eerder werd nog een andere naam genoemd als mogelijke kandidaat, Jordan Roy.