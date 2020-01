FNV roept op tot staking bij Technische Unie in Strijen

Er wordt komende week gestaakt bij technische groothandels. Volgens de FNV klotst bij deze bedrijven het geld tegen de plinten, maar merken de mensen met de laagste salarissen daar helemaal niets van. Het distributiecentrum van Technische Unie in Strijen is maandag als eerste aan de beurt.

Er worden in Strijen tussen de vijftig en zeventig stakers verwacht, maar volgens de FNV is het wel zo dat werkgevers uit alle macht proberen om de staking te breken. Dus hoeveel stakers er uiteindelijk voor de poort aan de Edisonweg staan is afwachten.

De onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn onlangs stukgelopen. In die CAO waren volgens de FNV nogal wat voorstellen opgenomen die voor werknemers een verslechtering betekenen. ‘Een goed voorbeeld is de Technische Unie met een omzet van 4,5 miljard in 2018, met maar liefst 862 miljoen euro winst (voor belasting). Een technisch magazijnmedewerker met een bruto salaris van €2100,- moet voortaan gaan overwerken zonder toeslag’, zegt FNV bestuurder Lettie Kleijer.

Kleijer: "De FNV is niet tegen het verruimen van de werktijden, we vinden dat medewerkers daar een toeslag voor moeten ontvangen. Bij de huidige werknemers willen ze dat binnen 3 jaar afbouwen. Nieuwe mensen willen ze de toeslag sowieso niet geven. Dat is voor ons onbespreekbaar’, aldus Kleijer.