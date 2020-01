Oppositie Rotterdam: stop sloop Tweebosbuurt

Nu de rechter heeft besloten dat een aantal mensen gewoon in hun huis in de Tweebosbuurt in Rotterdam-Zuid kan blijven wonen, komt in de Rotterdamse politiek van oppositiepartijen de roep om sloop- en nieuwbouwplannen van Vestia definitief in te trekken.

De SP vindt de uitspraak van de rechter 'geweldig'. Fractievoorzitter Aart van Zevenbergen van de Rotterdamse SP: "Dit heeft mij ongelooflijk gelukkig gemaakt. We zullen doorgaan. We moeten elke sloop van betaalbare woningen van tafel halen.

Ruggengraat van trekdrop

Ook Denk is nu van mening dat de sloop niet meer kan doorgaan. "De rechter heeft een bom gelegd onder de asociale sloopdrang van de VVD, D66, PvdA, GroenLinks, CDA en de ChristenUnie/SGP."

Denk wijst erop dat de bewoners door Vestia nooit goed betrokken zijn bij de plannen. Ze hebben geen hulp gekregen bij het vinden van geschikte woonruimte.

Stephan van Baarle, fractievoorzitter van Denk: "Ik ben benieuwd of GroenLinks en de PvdA in Rotterdam nu gaan laten zien dat ze geen ruggengraat van trekdrop hebben en opkomen voor de Rotterdammer die aangewezen is op een sociale huurwoning.

Coalitie

Bij coalitiepartij PvdA, die voor de sloop- en nieuwbouwplannen heeft gestemd, zijn veel vragen over de uitspraak. Fractievoorzitter Co Engberts: "Het verwondert ons heel erg dat de kwaliteit van de woningen, die volgens Vestia vaak zo slecht is dat er gesloopt moet worden, in deze uitspraak geen rol speelt."

Ook de betrokkenheid van de bewoners moet beter zegt de rechter. Dat vindt de PvdA Rotterdam ook en daar is in verschillende debatten uitvoerig bij stilgestaan. Co Engberts verwacht dat dat vanaf nu ook echt beter wordt gedaan.

Het is nog te vroeg voor de sociaaldemocraten om te zeggen of hun standpunt over de Tweebosbuurt nu anders wordt. Eerst moet de uitspraak goed doorgenomen worden.

Reactie wethouder

Verantwoordelijk wethouder Kurvers geeft via zijn woordvoerder aan dat de gemeente de uitspraak van de rechter aan het bestuderen is. Het is nog onduidelijk wanneer de gemeente met een reacties komt.