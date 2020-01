Personeel scholen in Rotterdam-Noord krabbelt weer op

"We zijn blij dat we uiteindelijk maar één dag een school (de Emmaschool, red.) hebben moeten sluiten," zegt Annelies van Dijk, bestuurder van de stichting protestants christelijk onderwijs Hillegersberg-Schiebroek (PCOHS). "Dat is een groot compliment voor alle medewerkers. Sommigen zijn extra komen werken om de scholen draaiende te houden."

Wat de oorzaak is van de uitval wordt onderzocht. Maandag had de PCOHS een studiedag met al het personeel. Mogelijk zijn de leerkrachten toen ziek geworden. De GGD Rotterdam zei eerder deze week dat het mogelijk om het norovirus gaat.

Van Dijk: "In een laboratorium wordt nog onderzocht wat de oorzaak was. Volgende week weten we meer. We hebben in elk geval de regels rondom hygiëne verder aangescherpt om te voorkomen dat meer mensen ziek werden."