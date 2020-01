Gecrashte Bentleyboef in twee landen vervolgd

De man die eerder deze week werd opgepakt op het Middellandplein in Rotterdam na een hachelijke achtervolging, wordt in twee landen vervolgd. Dat meldt de politie.

In Nederland wordt hij vervolgd voor rijden onder invloed, het verlaten van een plaats van een ongeluk en het veroorzaken van gevaar op de weg. In Frankrijk moet hij zich verantwoorden voor het rijden in een gestolen auto.

De man reed in de nacht van zondag op maandag rond in een gestolen Bentley Flying Spur. Hij weigerde te stoppen op de Maasboulevard na een stopteken. Tijdens de achtervolging werden snelheden gehaald van boven de honderd kilometer per uur. Onderweg ramde de bestuurder een verkeerslicht en raakte hij meerdere wagens.

Op het Middellandplein kon de man klemgereden worden. Daarna ging hij er te voet vandoor, maar hij kwam niet ver. Hij ging onderuit en werd opgepakt.

De man was onder invloed van drugs. Verder had hij geen rijbewijs.