'In Schiedam zijn nog wel betaalbare woningen te vinden'

Waarom is Schiedam zo populaire onder Rotterdammers die een huis zoeken? Is het een geldkwestie? Of zijn er gewoon meer huizen beschikbaar. Een beetje van beiden eigenlijk, zeggen betrokkenen.

Eerder deze week werd bekend dat de huizenprijzen in 2019 nergens zo hard zijn gestegen als in Schiedam. Dat komt deels door Rotterdammers. Want één op de drie huizen in Schiedam wordt gekocht door iemand uit Rotterdam.



Stadseconoom Erik Braun is daar niet zo verbaasd over: "De verklaring is eigenlijk heel simpel. De huizenprijzen in Schiedam zijn een stuk lager dan in Rotterdam. Mensen hebben vast wel ergens gelezen of zelf ervaren dat het moeilijk is om nog een betaalbare koopwoning in Rotterdam te vinden en dat kan nog wel in Schiedam"

Sun-Yoon van Dijk is zo'n Rotterdamse die naar Schiedam is verhuist:" Er kwam gezinsuitbreiding aan, daardoor hadden we een grotere woning nodig. We wilde graag dichtbij het groen, voldoende ruimte, een beetje een veilige wijk waar de kinderen lekker buiten konden spelen en Schiedam was twee jaar geleden een heel stuk goedkoper dan Rotterdam"

Braun ziet als stadseconoom over het algemeen alleen maar voordelen aan deze grote Rotterdamse invasie:"Per saldo is het zeker voordelig voor een stad als Schiedam. Het betekend dat er meer koopkracht in de stad komt en meer reuring. Het kan wellicht ook invloed hebben op het winkelbestand. Dat zijn één van de positieve effecten die Schiedam kan verwachten"

Maar zitten de Schiedammers wel op al deze Rotterdammers te wachten? Volgens Van Dijk vinden de meeste Schiedammers het toch wel lastig:"Het zijn onze huizen. Sommige Schiedammers staan jaren lang op een wachtlijst voor een huurwoning of een betaalbare koopwoning en jullie pikken het in" Ook Braun erkend dit eventueel toekomstige nadeel: Op de langere termijn kunnen de prijzen in Schiedam ook zo hevig stijgen waardoor de Schiedammers geen woning meer kunnen kopen in hun eigen stad"

Van Dijk weet het inmiddels zeker. Zij blijft lekker in Schiedam wonen.