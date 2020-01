VVD Rotterdam: landelijke vuurwerkregels nog dit jaar aanscherpen, anders plaatselijk totaalverbod

De VVD in Rotterdam is blij dat het kabinet het afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen wil gaan verbieden. Maar het nu al intrekken van het aangekondigde algehele vuurwerkverbod in Rotterdam doet de partij voorlopig nog niet. "Het moet eerst maar eens definitief worden en dit jaar nog ingaan", zegt Vincent Karremans.

Minister Grapperhaus heeft vrijdag gezegd dat het kabinet het gebruik van vuurwerk wil terugdringen. De komende tijd moet het plan daarvoor uitgewerkt gaan worden. In de Tweede Kamer is op dit moment maar een krappe meerderheid voor het inperken van consumentenvuurwerk.

Geen onderscheid

Karremans legt uit dat in de lokale regelgeving alleen ruimte is voor een totaalverbod op vuurwerk. "Wij kunnen geen onderscheid maken in typen vuurwerk." Mocht de landelijke politiek niet met specifieke maatregelen komen, zoals een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, blijft de VVD voor een volledig vuurwerkverbod in Rotterdam. "Als dat niet wordt geregeld, stemmen wij voor een algeheel verbod."

Wat de VVD betreft zijn vooral knalvuurwerk en pijlen de oorzaak voor de problemen rond de jaarwisseling. Dat type vuurwerk lijkt de politiek in Den Haag nu te willen verbieden. Als dat dit jaar nog in de wet komt, is een algeheel verbod in Rotterdam voor Karremans niet nodig.

"We willen een veilige, leuke jaarwisseling voor iedereen. We zullen zien wat er vanuit Den Haag komt."

'Minister is cryptisch'

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam vindt de uitingen van minister Grapperhaus maar cryptisch. "Ik weet nog steeds niet zo goed wat het kabinet precies besloten heeft. Voor de burgemeester is vooral onduidelijk wat men onder knalvuurwerk verstaat. "Ook in siervuurwerk zit nog behoorlijk wat knalvuurwerk", zegt hij.

Wat hem betreft wordt ook dat verboden, maar voor de burgemeester blijft het onduidelijk of de minister daar oren naar heeft.

Wel is de burgemeester blij dat er eindelijk beweging zit in een verbod op vuurwerk. "Dat het kabinet beweegt, is positief. Ik heb jarenlang onderhandeld met de vuurwerkbranche, toen zat er geen beweging in", zegt hij. "Ik heb daar geen hoge pet van op."

Aboutaleb vindt het nog te vroeg om te juichen. "Het zit in de details, het is een kwestie van afwachten."