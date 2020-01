Bierbrouwen van regenwater in voormalig tropisch zwembad

Bierbrouwer Okke van Beuge vertelt over de nieuwe besparende manier van bierbrouwen

Door een subsidie van Citylab010 kan hij met bierbrouwerij Vet & Lazy, waar hij mede-eigenaar van is, besparen en recyclen.

Regenwater

De bierbrouwerij is ondergebracht bij Blue City in het oude Tropicana zwembad. Hier huizen verschillende circulaire start-ups. Ten eerste wil Van Beuge regenwater gaan opslaan in grote bassins en dat gebruiken als basis voor het bier. Het aflopende dak van het oude zwembad werkt als een trechter om het water op te vangen.

Energiebesparend

Ten tweede wil de bierbrouwer meer energiebesparend werken. "We willen uit ons brouwproces water terugwinnen dat gaan we weer inzetten in het volgende proces."

Ook andere bedrijven in Blue City profiteren van de reststroom van de bierbrouwerij. Vrijgekomen CO2 wordt gebruikt om algen te laten groeien. De bostel, overgebleven gerst, wordt gemalen en verwerkt in zeep.