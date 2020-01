Weer tal van bekeuringen na negeren rode kruizen op A15

De politie heeft vrijdagmiddag op de A15 ter hoogte van Alblasserdam vijftien mensen op de bon geslingerd, omdat ze over een afgesloten rijbaan reden.

Vrijdagmiddag was er een pechgeval, net voorbij de Noordtunnel. Het pechgeval stond op de vluchtstrook en de rechterrijstrook werd met zogeheten 'rode kruizen' afgesloten.

In twintig minuten tijd heeft de politie vijftien bestuurders betrapt, die toch over de afgesloten rijbaan reden. Ze hebben allen een proces verbaal gekregen. De boete op het rijden over de afgesloten rijbaan ligt op 240 euro.