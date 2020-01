'Hoogste baas Belastingdienst ontslagen vanwege toeslagenaffaire'

Duizenden ouders kwamen in grote financiële problemen omdat ze onterecht als fraudeurs met de kinderopvangtoeslag werden gezien. Voor het belastingkantoor in Rotterdam hebben vorig jaar nog ouders staan demonstreren om hun dossier in te mogen zien.



Minister Hoekstra heeft het vertrouwen in de hoogste baas van de fiscus totaal verloren. In december vorig jaar moest staatssecretaris Menno Snel ook al het veld ruimen naar aanleiding van de toeslagenaffaire.