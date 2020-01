Nieuwe campus in Rotterdam voor gezondheid en kunstmatige intelligentie

De Erasmus Universiteit, het Erasmus Medisch Centrum en de TU Delft gaan samenwerken op een speciale campus in Rotterdam. In het nieuwe complex moeten wetenschappers en studenten met kunstmatige intelligentie gaan zoeken naar oplossingen op het gebied van gezondheid en duurzaamheid.

Het is de bedoeling dat alle 85 duizend studenten van de Erasmus Universiteit, TU Delft en ook de Universiteit Leiden, die ook aanhaakt, ongeacht hun studie ook het vak kunstmatige intelligentie krijgen.

De zogenoemde 'health technology campus' komt op de plek van het oude Dijkzigt ziekenhuis in Rotterdam. Dat moet eerst nog worden gesloopt.

Vanouds zijn verschillende opleidingen gescheiden. Zo hebben talenstudies of sociale studies als psychologie of economie weinig met technische of medische studies te maken. Wat de Zuid-Hollandse universiteiten betreft gaat dat helemaal anders en moeten de muren tussen verschillende studies en disciplines weg.

De universiteiten zeggen dat de uitdagingen van deze tijd - zoals klimaat, energie, mobiliteit, werkgelegenheid en gelijke sociale kansen - vragen om een veel intensievere samenwerking en het delen van kennis en kunde tussen alle soorten opleidingen.