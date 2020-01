Rotterdamse vuurwerkverkopers hopen op landelijke vuurwerkregels

De minister zei vrijdag dat hij het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid als leidraad wil gebruiken. Die stelde een verbod voor op het afsteken en verkopen van knalvuurwerk en vuurpijlen. Alleen sier- en kindervuurwerk zou dan nog zijn toegestaan.

Lokaal verbod

"Het is goed, het kon zo ook niet langer," zegt Hugo Groeneweg van de Vuurwerkreus, met verkooppunten in Rotterdam en Barendrecht. "Mijn omzet zal met een kwart dalen, maar het aantal ongelukken met vuurwerk zal in ieder geval veel minder worden. Dit is stukken beter dan een lokaal verbod op het afsteken van vuurwerk."

De vuurwerkverkopers reageerden dinsdag geschrokken op het plan van de Rotterdamse gemeenteraad voor een algeheel afsteekverbod in de stad. Een meerderheid in de gemeenteraad bleek voor dat plan, nadat ook de Rotterdamse VVD-fractie zich achter een verbod schaarde. Wel zei de VVD erbij dat ze hun standpunt zouden aanpassen aan eventuele landelijke regels.

Mocht de landelijke politiek niet met specifieke maatregelen komen, dan zal de VVD alsnog voor een algeheel verbod stemmen, zei fractievoorzitter Vincent Karremans vrijdag.



Geschokt

Ook Arjen Vaandrager van de Rotterdamse vuurwerkwinkels De Vaan en Cultivar hoopt dat Rotterdam afziet van een vuurwerkverbod en landelijke regelgeving overneemt: "Ik was dinsdag geschokt toen ik hoorde van een vuurwerkverbod in Rotterdam. We waren al in overleg met de gemeente om te stoppen met het verkopen van knalvuurwerk. En ineens leek het helemaal afgelopen hier."

Illegaal

Vaandrager heeft inmiddels begrip voor het willen verbieden van vuurpijlen en knalvuurwerk. "Laat het maar gebeuren. Dan zijn alle knallen voortaan illegaal, en dan weet iedereen gelijk dat die harde klappen niet bij ons vandaan komen. Dat spul komt allemaal uit Polen, Duitsland en België."

De vuurwerkverkoper uit Rotterdam-Zuid hoopt wel op strenge handhaving: "De politie moet weer ouderwets aan de grens gaan controleren. En wie de boel verpest, moet hard worden aangepakt en niet naar bureau Halt worden gestuurd."

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam is blij dat er eindelijk beweging zit in een verbod op vuurwerk, maar vindt het nog te vroeg om te juichen. "Het zit in de details, het is een kwestie van afwachten."