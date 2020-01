Breedijk (FC Dordrecht) man van de wedstrijd: 'Fijne opsteker'

"We hebben een goede wedstrijd gespeeld. Met name in de vechtlust hebben we veel gegeven", zegt Breedijk. De verdediger was enigszins verrast hoe FC Dordrecht voor de dag kwam. "Complimenten daarvoor."

Breedijk hield een fijn gevoel aan de wedstrijd over. Verder vond de verdediger dat er een goede wisselwerking met de Dordtse toeschouwers was. Ook kreeg hij applaus van het FC Dordrecht-publiek bij zijn wissel. "Dat is een fijne opsteker", aldus Breedijk.

Kijk hierboven naar het volledige interview van verslaggever Sander Verrips met FC Dordrecht-aanvoerder Daniël Breedijk.