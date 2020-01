Fortes: 'Ik denk dat dit mijn laatste Excelsior-minuten waren'

Jeffry Fortes mocht vrijdag pas in de slotfase bij Excelsior invallen in de derby tegen FC Dordrecht (1-1). De multifunctionele speler wil graag zo snel mogelijk de overstap naar Sparta maken, maar trainer Ricardo Moniz besloot daarom Fortes op de bank te laten beginnen. "Ik denk dat dit mijn laatste minuten waren", zegt Fortes na afloop.

Fortes begreep dat hij tegen FC Dordrecht vanaf de bank moest starten. Ondanks de transferperikelen, vindt Fortes dat hij hard genoeg werkt. "Ik blijf gewoon rustig. Met de minuten die ik krijg, probeer ik het goed af te sluiten."

Tijdens de derby hoorde Fortes dat Excelsior-supporters hem uitscholden. "Het is jammer, maar dat is de voetballerij. Je maakt een pikante transfer in hun ogen. Dat snap ik. We zullen zien hoe het nu verder moet", zegt Fortes over zijn naderende transfer naar Sparta.

Kijk hierboven naar het volledige interview van verslaggever Dennis Kranenburg met Jeffry Fortes na FC Dordrecht-Excelsior (1-1).