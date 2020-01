Annemiek Jetten zegt Vlaardingen gedag

Inmiddels is de zwartste politieke rook weer opgetrokken en werd op een nette manier afscheid genomen van de geplaagde Jetten. Buurburgemeester Edo de Haan van Maassluis noemde Jetten een burgemeester 'met ballen'. Ook Cor Lamers van Schiedam en oud-burgemeester Tjerk Bruinsma namen afscheid tijdens de receptie in de raadszaal op het stadhuis. Waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn van Vlaardingen moest verstek laten gaan. Hij verblijft in het buitenland.

Koel

Jetten, vergezeld door haar naaste familie, was nog eenmaal kleurrijk middelpunt in de ruimte waarin ze het zwaar heeft gehad in de bijna drie jaar dat haar burgemeesterschap duurde. Vertegenwoordigers van de middenstand, instellingen, burgers, de wijkagenten, de zaal was vol met zo'n 300 bezoekers. Enkele politici met wie Jetten het vaak aan de stok had, schitterden door afwezigheid.

"Ik heb nog geen idee wat ik ga doen, maar het ambt van burgemeester ligt me echt goed en als ik de opkomst vandaag zie, denk ik dat dat wederzijds is. Ik zou het zeker nog niet zomaar afschrijven", sprak ze kordaat. In haar speech sprak ze voor het eerst openlijk over een 'gebrek aan vertrouwen' bij het college, zoals ze dat voelde kort voor haar vertrek. Het afscheid van de wethouders verliep dan ook uiterst koel, ongemakkelijk en zakelijk.

Motie

Een extra raadsvergadering over het plotselinge vertrek van Jetten leidde afgelopen maandag niet tot vuurwerk. Locoburgemeester en VVD-wethouder Bikkers gaf een relaas over de laatste weken van Jetten. Met nadruk gaf hij aan dat "samenwerking met de burgemeester 'op deze manier' niet meer mogelijk was".

De ruimte die Jetten kreeg om haar stijl aan te passen, leidde tot haar vertrek. Een motie van wantrouwen tegen de wethouders van ChristenUnie/SGP redde het met 5 tegen 26 stemmen niet. En daarmee ging de knop om in de Vlaardingse politiek en wordt er weer naar voren gekeken. Met Bas Eenhoorn als senior rots in de branding.