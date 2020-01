Fietsster zwaargewond na aanrijding, bestuurder rijdt door

Op de Mathenesserlaan in Rotterdam-West is een 32-jarige fietsster geschept door een auto. De bestuurder van de wagen is doorgereden.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Hooidrift. Het slachtoffer uit Rotterdam was er zeer slecht aan toe. Ze is inmiddels geopereerd in het Erasmus MC. Haar toestand is nog altijd zorgelijk, zegt een woordvoerder van de politie.

De politie is op zoek naar de bestuurder en de auto; een kleine grijze wagen met schade aan de voorruit en één van de koplampen. Hij is weggereden in de richting van het Mathenesserplein.