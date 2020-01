Op het Admiraalsplein in de Dordtse Wielwijk is zaterdagochtend een auto uitgebrand. Dat gebeurde rond 06:30 uur.

Rondom de brandende wagen stonden ook andere auto's. Die zouden niet beschadigd zijn, zegt een woordvoerder van de brandweer.

Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Er is niemand bij de auto gezien.