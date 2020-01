Ex-Radio Rijnmond-presentatrice maakt kans op Marconi Award

De Rotterdamse radio-dj Emmely de Wilt is genomineerd voor een Marconi Award, de belangrijkste radioprijs van Nederland. Ze maakt kans op de prijs in de categorie Aanstormend Talent.

De 33-jarige De Wilt werkte jarenlang voor Radio Rijnmond, onder meer als sidekick bij wakker@rijnmond.nl. Daarna maakte ze de overstap naar Hilversum. Daar heeft ze bij NPO Radio 2 in het weekend haar eigen shows; Bureau De Wilt op zondagmiddag en Motel De Wilt in de nacht van zondag op maandag.

"Het is een enorme eer om alleen al genomineerd te zijn", zegt de Rotterdamse. "Het was al een bizar jaar, met een nieuw eigen programma en mijn debuut bij de Top 2000. Dan is dit echt fantastisch nieuws."



Andere genomineerden voor radiotalent van het jaar zijn Chris Bergström van Radio 538 en Sagid Carter van 3FM. Op 30 januari wordt bekend wie de prijs in de wacht sleept.