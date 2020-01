Justitie: geen nieuw onderzoek naar fatale brand Gruttostraat

Er komt vooralsnog geen nieuw onderzoek naar de brand in de Gruttostraat in Hellevoetsluis. De nabestaanden van het echtpaar Lampers, dat bij de brand in mei 2016 om het leven kwam, deden vorig jaar aangifte tegen de brandweer als organisatie en de gemeente Hellevoetsluis. Het Openbaar Ministerie heeft beide aangiften geseponeerd.

Bram en Lucia Lampers (84) kwamen om het leven toen er brand uitbrak in hun woning. Het eerste brandweervoertuig arriveerde met vertraging in de Gruttostraat, omdat de dienstdoende brandweermensen door een kapot kazerne-alarm later werden gewekt.

Ook waren er op de plek van de brand problemen met de waterwinning. De tweede brandweerwagen, een tankautospuit, kon daardoor weinig uitrichten.

De kinderen van het echtpaar, die het niet gemunt hebben op brandweerlieden, leggen zich niet bij het besluit van justitie om geen extra onderzoek te doen neer. Zij gaan in hoger beroep en starten een artikel 12-procedure. Het Gerechtshof bepaalt dat of er genoeg aanleidingen zijn om justitie het onderzoek te heropenen.

Justitie heeft besloten om niet verder met de zaken te gaan, omdat onder meer uit het onderzoek van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), kort na de brand, is gebleken dat het echtpaar niet meer te redden was, ook als de brandweer op tijd was geweest.

"Maar", zegt dochter Rianne Lampers, "Wij vinden het bijzonder dat een onderzoek van de organisatie waartegen wij aangifte doen, wordt gebruikt om onze aangifte af te wijzen. Daarnaast hebben wij met aanvullend onderzoek van een deskundige aangetoond dat de oorspronkelijke tijdlijn niet klopt. Dan moet je dat toch als justitie onderzoeken?"

Pikmeer-arrest

Daarnaast schrijft justitie dat de gemeente en de veiligheidsregio niet kunnen worden vervolgd vanwege het zogeheten Pikmeer-arrest. Daarin is de immuniteit van lagere overheden vastgelegd. Dat betekent dat gemeenten en een gemeenschappelijke regeling, zoals de VRR, niet kunnen worden vervolgd.

"Ook daar denken we in dit geval anders over", vervolgt Lampers. "In de artikel 12-procedure komen we dan ook met uitleg hierover."

De zaak is afgehandeld door het Functioneel Parket in Amsterdam. Die afdeling heeft meer verstand van de omgevingswet en bijbehorende zaken dan justitie in Rotterdam, waar de aangifte werd gedaan.

Al eerder liet minister Grapperhaus van Justitie in een antwoord op Kamervragen weten geen nut voor nieuw onderzoek te zien.