Hoe wordt de 'nuchtere Zeeuw' Jan Valkier de Havenman van het Jaar in Rotterdam?

Hij moest er even over nadenken of-ie wel Havenman van het Jaar wilde worden. Jan Valkier treedt nu eenmaal niet graag op de voorgrond. Maar toen hij eenmaal ja had gezegd, bleven de felicitaties bij de Rotterdamse rederij Anthony Veder binnenstromen.

Maandagavond krijgt hij de onderscheiding tijdens een feestelijke bijeenkomst. En dat is toch wel een geweldige erkenning voor het werk van alle medewerkers, vindt de directievoorzitter nu.

We spreken de geboren Zeeuw in zijn kamer, op de eerste etage van het statige pand op de hoek van de Parklaan en Veerhaven. De wanden zijn betimmerd met houten lambrisering; de ramen zijn van glas-in-lood en aan de muren hangen schilderijen. Anthony Veder houdt hier sinds zes jaar hoofdkantoor.

"Het is het Scheepvaarthuis: ooit in 1909 gebouwd voor de inmiddels failliete rederij Van Nievelt Goudriaan. Later trok hier een scheepvaartbank in. Toen zij naar Amsterdam verhuisden, zijn wij erin getrokken. Het heeft dus altijd een scheepvaartfunctie gehad."

Jan Valkier kijkt graag door het raam naar de bedrijvigheid in de haven. "Ik kan echt genieten van het uitzicht: de oude schepen hier vooraan en verderop liggen de cruiseschepen. En daar is het waar het allemaal om gaat: schepen."

En die schepen domineren ook op het droge. In de entree, de hal en op de kamer van Valkier staan alle Anthony Verder-schepen in maquettevorm uitgestald. Schepen zijn het kapitaal van de rederij. Vooral schepen die vloeibaar aardgas (LNG) distribueren.

Hybride schip

"In 2006 zijn we ons gaan verbreden. Eerst met een kleine LNG-tanker voor een Noorse klant, de Coral Methane, een soort hybride schip dat in 2009 is opgeleverd. Hij kan LNG vervoeren, maar ook andere gassen. En dat is heel verstandig gebleken, omdat er aanvankelijk nog weinig vraag naar LNG was en het dus ook andere gassen als LPG en Ethyleen moest vervoeren. Tegenwoordig vervoert hij alleen nog maar LNG."

De keuze om vol in te zetten op vloeibaar aardgas heeft het familiebedrijf geen windeieren gelegd. "We zitten al vijftig jaar in het vervoer van vloeibaar gas (ammonia en petrochemische gassen), maar zagen daar niet veel groei in. Omdat LNG de meeste schone fossiele brandstof is die we hebben en omdat het over de hele wereld verkrijgbaar is, zagen we daar meer toekomst in."

nmiddels varen er tien LNG-tankers rond, op een totaal van 35 schepen in de Anthony Veder-vloot, en is het bedrijf betrokken bij allerlei samenwerkingsverbanden in de hele keten rond LNG. Ze vervoeren ook bunkerbrandstof voor cruiseschepen.

Onderscheiding

Het is die visionaire koers en de voortrekkersrol die de tankrederij heeft ingenomen, die de jury van de Havenman van het Jaar heeft overtuigd om Jan Valkier de onderscheiding voor 2019 te geven. Daarmee wordt hij de 39e havenondernemer op rij en volgt hij Wick Bornet op (oud-directeur van ZHD Stevedores uit Dordrecht).

"Ik was verrast dat ik op een lijstje stond, maar vindt het een enorme eer. Het is voor Rotterdam een mooie titel om te krijgen en een mooi uithangbord voor het bedrijf."

Toch blijft de hoogste baas erbij: hij is niet alleen verantwoordelijk voor het succes. "We doen het hier met elkaar. Het is de combinatie van ouwe rotten in het vak en jonge slimme mensen die het tot een succes maken."

Consul van Finland

Ook al houdt Jan Valkier niet van de schijnwerpers, toch ontkomt hij er nu niet aan om wat persoonlijker te worden. Naast het werk voor het familiebedrijf, zit de scheepsondernemer ook in de besturen van Stichting Rotterdam Philharmonic Festival en de redersvereniging KNVR. En, opmerkelijk: hij is al jaren honorair consul van Finland.

Hoe is dat zo gekomen? "We doen veel zaken met Finland en op een gegeven moment was er geen consul in Nederland. Toen tien jaar geleden het verzoek kwam om consul te worden, heb ik dat met beide handen aangegrepen."

Het Fins vindt hij een onmogelijke taal; het Finse volkslied wil hij ook niet zingen.

Over zijn rol als consul zegt hij: "Die is in de loop der jaren wel veranderd, sinds Finland ook tot de Europese Gemeenschap is toegetreden. Het is nu veel meer economisch/zakelijk gedreven. Ik hoef geen Finse zeeman uit de haven aan een paspoort helpen."

Scheepsmagnaat

De Rotterdamse Havenman van het Jaar zegt in Rotterdam-Noord te wonen, maar dat is ruim geïnterpreteerd. Het is eigenlijk Wassenaar. Daarin is hij niet alleen. Er wonen meer scheepsmagnaten.

Volgens Quote is hij één van de rijkste scheepsondernemers in Nederland en wordt zijn persoonlijk vermogen in 2018 op tachtig miljoen euro geschat. "Dat is onzin en gaan we het ook niet over hebben."

En zo komen we niet heel veel meer van de nieuwe Havenman van het Jaar te weten. Behalve dat hij veel zin heeft in de feestelijke bijeenkomst, maandagavond aan boord van de Smaragd. En dat hij bij de volgende verkiezing zeker een voordracht voor een Havenvrouw van het Jaar zal doen.

"Het is bijzonder dat er tot nu toe maar één vrouw is benoemd (Mai Elmar). Ik ga daar samen met mijn collega’s proberen verandering in te brengen. Het is misschien hard zoeken, maar we gaan haar vinden!"