Feyenoord komt tekort tegen Borussia Dortmund (4-2)

In het Spaanse Marbella heeft Feyenoord haar tweede oefenwedstrijd van het trainingskamp verloren. Op het Marbella Football Center was Borussia Dortmund met 4-1 te sterk. Vooral in de tweede helft was de nummer vier van de Duitse Bundesliga te sterk voor de Rotterdammers.

Feyenoord begon uitermate zwak aan de wedstrijd. Een fout van Lutsharel Geertruida werd binnen 45 seconden afgestraft door Raphaël Guerreiro. De Portugees liep slim door en wipte de bal behendig over doelman Kenneth Vermeer heen.

Na de moeizame start groeide Feyenoord in de wedstrijd tot, bij vlagen, de bovenliggende partij. Na zestien minuten kreeg Orkun Kökçü de bal pardoes voor zijn voeten, het schot van de middenvelder ging slechts een metertje naast.

Zes minuten later was Feyenoord wel trefzeker. Luis Sinisterra zette na een goede actie voor, waarna Dortmund-keeper Roman Bürki opzichtig in de fout ging. Nicolai Jørgensen tikte bij de tweede paal van dichtbij raak.

De Rotterdammers wisten de gelijke stand niet mee te nemen in de rust. Één minuut voor de rust profiteerde Giovanni Reyna van de ruimte die hij kreeg en schoot diagonaal over de grond Borussia Dortmund weer op voorsprong.

Maatje te groot

In de tweede helft bleek Borussia Dortmund een maatje te groot voor de ploeg van trainer Dick Advocaat. Raphaël Guerreiro profiteerde andermaal van geschutter in de Feyenoord-defensie. In minuut 55 nam de Portugees de bal in de loop mee, kapte een tegenstander uit en schoot de bal onder de vallende Kenneth Vermeer door voor de 3-1.

Kort daarna leek Renato Tapia de aansluitingstreffer op zijn hoofd te hebben. De Peruviaan kwam echter centimeters tekort om de bal tegen de touwen te knikken. Niet lang daarna vergrootte Dortmund-invaller Chris Führich de Rotterdamse malaise door na een solo de bal hard langs de aan de grond genagelde Vermeer in de rechter benedenhoek te trappen.

In blessuretijd maakte Feyenoord nog een treffer. Uit een hoekschop kopte Eric Botteghin de bal bij de tweede paal terug op Luciano Narsingh. Narsingh schoot vervolgens met een volley raak.

Door de nederlaag kent Feyenoord een wisselende oefencampagne in de winsterstop. Eerder won Feyenoord in Marbella met 3-2 van 1899 Hoffenheim. Daarbij komt nu dus de nederlaag tegen Borussia Dortmund. De ploeg van trainer Dick Advocaat hervat zaterdag 18 januari in De Kuip om 19:45 uur de competitie tegen SC Heerenveen.

Opstelling Feyenoord:

Vermeer; Malacia, Senesi, Botteghin (70' Burger), Geertruida; Toornstra, Kökçü, Fer (46' Tapia); Sinisterra, Jørgensen (70' Narsingh), Berghuis (70' Larsson)

Borussia Dortmund - Feyenoord

1' Raphaël Guerreiro 1-0

22' Nicolai Jørgensen 1-1

44' Giovanni Reyna 2-1

55' Raphaël Guerreiro 3-1

66' Chris Führich 4-1

90+2' Luciano Narsingh 4-2