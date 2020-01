De Gouden Ganzenveer 2020 voor oud-Rotterdammer Abdelkader Benali

Abdelkader Benali wint dit jaar de taalprijs De Gouden Ganzenveer. Dat is zaterdag bekendgemaakt in het radioprogramma De Taalstaat. De jury noemt "Benali een ambassadeur van de Nederlandse taal die met zijn enthousiasme veel jongeren weet te bereiken".

De 44-jarige schrijver, journalist en programmamaker Abdelkader Benali debuteerde in 1996 met de roman 'Bruiloft aan zee', die in zeker zeven talen werd vertaald. Daarna volgden tal van romans, verhalenbundels, kinderboeken en een gedichtenbundel. Zo schreef Benali in 2002 het Rotterdams Leescadeau onder de titel 'De Argentijn'.

Naast zijn schrijven presenteerde Benali meerdere televisieprogramma's: 'De schrijver en de Stad', 'Benali Boekt' en het culinaire reisprogramma 'Chez Benali'.

De jury van De Gouden Ganzenveer schrijft over het werk van Benali: "Met zijn veelzijdige pen die hij speels en creatief inzet, slaat Benali een brug tussen culturen. Zijn toewijding aan de publieke zaak van het geschreven woord, zijn grote bijdrage – juist vanuit een Marokkaanse achtergrond - maken hem tot de Gouden Ganzenveerlaureaat 2020.

Benalie werd in 1975 in Marokko geboren en kwam op 4-jarige leeftijd naar Nederland. Hij groeide op in Rotterdam en woont inmiddels in Amsterdam.

De Gouden Ganzenveer wordt begin april uitgereikt aan Abdelkader Benali.