Vermeer over eventuele transfer: 'Er speelt nog niets'

Na het duel tussen Feyenoord en Borussia Dortmund (4-2) was één van de grote vragen of Kenneth Vermeer bij Feyenoord zou blijven. Volgens de 34-jarige doelman is er nog geen concrete interesse van clubs. "Er speelt nog niks. Ik heb nog niet met Feyenoord gesproken."

De doelman die in de zomer van 2014 overkwam van Ajax heeft een aflopend contract bij Feyenoord. Vermeer is zelf niet bezig met eventuele interesse van clubs uit de Amerikaanse MLS. "Ik ben 34 en mijn contract loopt af. Het is nu aan mij om te spelen en daarna zien we wel wat er gaat gebeuren.

Overhand

In het duel met Borussia Dortmund had Feyenoord ondanks de snelle 1-0 achterstand, grote delen de overhand. Volgens Vermeer had Feyenoord in de eerste helft meer verdient dan de 2-1 achterstand bij rust. "We creërden veel kansen in de eerste helft. We voetbalden goed en hadden het betere van het spel. In de tweede helft was dat duidelijk niet het geval."

De nederlaag wijdt Vermeer voornamelijk aan de klasse van Borussia Dortmund. "Je zag het, één foutje en dan stormen ze eroverheen. Elke kans is een goal voor Dortmund en bij ons niet."