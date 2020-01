Rotterdamse tiener verdacht van steekpartij in Den Haag

Een 17-jarige jongen is zaterdag in een woning in Rotterdam opgepakt voor een steekpartij in Den Haag. Daarbij raakte een eveneens 17-jarige jongen gewond.

De steekpartij was dinsdag bij het ROC Mondriaan op het Forepark in Den Haag. Tegen Omroep West zouden leerlingen hebben verklaard dat dit voorafgaand aan de lessen was. Het slachtoffer was daarna zelf naar het ziekenhuis gegaan waar de politie gewaarschuwd werd.

Wat de aanleiding was van de steekpartij, is niet bekend. Ook is volgens de Haagse politie nog niet duidelijk wat de Rotterdamse verdachte bij de school deed.

Het onderzoek naar de steekpartij leidde loopt nog.