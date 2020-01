Wouter Burger: 'Ik hoef niet per se naar een eredivisieclub'

Wouter Burger is met Feyenoord op trainingskamp in Marbella en maakte minuten terwijl hij op de nominatie staat om verhuurd te worden. In de 3-2 overwinning op 1899 Hoffenheim en de 4-2 nederlaag tegen Borussia Dortmund mocht de 18-jarige middenvelder invallen bij de Rotterdammers. Toch denkt Burger dat het beter voor hem is verhuurd te worden. 'Ik wil graag minuten maken.'

Burger wil graag minuten maken en denkt dat hij op huurbasis bij een andere club daar meer aanspraak om te maken dan bij Feyenoord. "Ik heb twee maanden geleden aangegeven dat ik verhuurd wil worden. Ik heb het gevoel dat ik er klaar voor ben om ergens te gaan spelen. Dat heb ik bij de trainer neergelegd of hij dat goed vond. De technische staf staat er net zo in als ik. Ik heb nog drie jaar contract bij Feyenoord en ik wil heel graag het eerste halen. Daarom is het belangrijk dat ik nu minuten ga maken om stappen te maken in mijn carrière."

Feyenoord heeft een samenwerkingsverband met FC Dordrecht in de eerste divisie. Burger voelt zich bij een verhuur niet te groot voor de eerste divisie geeft hij aan. "Ik hoef niet sowieso naar een eredivisie club. Ik moet heel goed gaan kijken welke clubs er komen en welke clubs goed voor mij zouden zijn. Daarin moet ik keuzes gaan maken. Het is niet zo dat ik zeg dat ik per se naar de eredivisie of dat clubs te slecht zijn voor mij. Eerst maar eens kijken welke clubs er gaan komen en dan goed overwegen wat de beste keuze is."

Bekijk het volledige interview met Wouter Burger bovenaan het artikel.