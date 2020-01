Zorgen over vermiste Rebert uit Rotterdam na verdrinkingsdrama zus

Familie en vrienden zijn wanhopig op zoek naar de 37-jarige Rebert Fairbairn uit Rotterdam. Hij verdween afgelopen donderdag toen zijn zus in levensgevaar in het ziekenhuis lag. Rebert is minder zelfredzaam en heeft medicijnen nodig. De politie roept op om naar hem uit te kijken.

"Seeing his sister Raisa fighting for her life became too much", schrijft een familielid op Facebook over Rebert. De 28-jarige Raisa werd dinsdagochtend 7 januari rond 4:00 uur aan het Landverhuizersplein op de Kop van Zuid uit het water gehaald. Ze was er slecht aan toe en overleed enkele dagen later in het ziekenhuis.

Hoe Raisa in het water van de Rijnhaven terecht is gekomen, is niet duidelijk. Vrijdag liet de politie nog weten niet uit te gaan van een misdrijf. Maar op basis van camerabeelden van de vrouw is besloten toch een onderzoek in te stellen.

"We hopen met getuigen in contact te komen die meer kunnen vertellen over de uren voorafgaand aan het ongeluk van de Rotterdamse en de omstandigheden rond haar dood", laat een politiewoordvoerder zaterdag weten.

Waar is Rebert?

Rebert woont in een woongroep aan de Putsebocht in Rotterdam-Zuid. Sinds donderdag is hij niet meer thuis geweest en is er geen contact meer met hem. De politie vermoedt dat de Rotterdammer is verdwenen vanwege het drama met zijn zus. Ze heeft zaterdag een signalement van de man verspreid.

De politiewoordvoerder benadrukt dat de dood van Raisa en de vermissing van Rebert als twee aparte onderzoeken worden behandeld.