Amateurvoetbal: SteDoCo verspeelt 3-0 voorsprong en een curieuze eigen goal bij Jong Sparta

SteDoCo verspeelde in haar eerste competitiewedstrijd in 2020 een zeker lijkende overwinning in de laatste acht minuten van de wedstrijd. De Hoornaars kwamen in de vijftigste minuut op een 3-0 voorsprong door een hattrick van Joran Schröder.

Vanaf de 82e minuut gaat het echter mis voor de ploeg van trainer Frans Adelaar. Via Joey van den Berg maakte de Sassenheimers de 3-1. Vier minuten voor tijd zette Robert Steemers Ter Leede weer terug in de wedstrijd met de 3-2. Één minuut voor tijd was de Sassenheimse comeback compleet met een treffer van Jim Gillissen.

Door het gelijkspel blijft SteDoCo staan op de twaalfde plaats in de derde divisie. Een zege had de Hoornaars over Ter Leede, Jong Almere City en Excelsior’31 heen getild.

Overige uitslagen derde divisie:

Excelsior’31 – Barendrecht 1-1

Rijnsburgse Boys – Jong Sparta 2-1

Jong Sparta is er niet in geslaagd om te stunten op bezoek bij subtopper Rijnsburgse Boys in de tweede divisie. De ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk kwam op de Middelmors niet verder dan een 2-1 nederlaag.

Al vroeg in de wedstrijd ging het mis voor Jong Sparta. Sparta middenvelder Jason Meerstadt verschalkte al na drie minuten op ongelukkige wijze zijn eigen doelman. Een kwartier na rust was het Dani van der Moot die de Rijnsburgse voorsprong verdubbelde. Youssef El Kachati bracht 24 minuten voor tijd de spanning terug in de wedstrijd met de 2-1. In een slotoffensief van de Rotterdammers was Sparta-doelman Michael Fabrie het dichtst bij de gelijkmaker. Het geluk was echter niet aan diens zijde.

Jong Sparta staat momenteel twaalfde in de tweede divisie met 21 punten uit zeventien wedstrijden.

ASWH - TEC 2-2

ASWH is het nieuwe jaar met een punt begonnen tegen concurrent TEC. De hekkensluiter van de tweede divisie speelde op het eigen sportpark Schildman met 2-2 gelijk. Tot tweemaal toe kwamen de Ambachters op voorsprong, maar zagen deze teniet gedaan door TEC.

Na vijftien minuten verlengde Lars Bosscha een vrije trap van Koen Wesdorp in het doel waardoor de Ambachters op voorpsrong kwamen. Uit het niets kopte Wimilio Vink na een half uur de 1-1 op de borden. Toch kon ASWH met een voorsprong gaan rusten toen Koen Wesdorp in de blessuretijd van de eerste helft de 2-1 binnen schoot. Een kwartier voor tijd kwam TEC wederom op gelijke hoogte door een hard schot van invaller Julian Calor.

ASWH blijft ondanks het punt op de laatste plaats met negen punten. Positief voor de ploeg van trainer Rogier Veenstra is dat zijn ploeg wel op gelijke hoogte is gekomen met Jong FCVolendam dat zeventiende staat met evenzoveel punten.

Overige uitslagen tweede divisie:

Kozakken Boys – Excelsior Maassluis 2-0