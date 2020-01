Rotterdamse Kaapverdiërs lopen stille tocht voor vermoorde landgenoot

Op het consulaat Kaapverdië in Rotterdam zijn zaterdagmiddag een paar honderd Kaapverdiërs bij elkaar gekomen. Ze herdenken de 21-jarige Kaapverdische Luis Giovani Rodrigues. Die is eind december in Portugal om het leven gekomen na een ruzie met een groep van vijftien Portugese jongens.

Volgens de Kaapverdische gemeenschap zijn landgenoten vaker slachtoffer van geweld door Portugezen. Gebiedscommissielid in Rotterdam-Delfshaven Ninny Duarte Lopes kreeg de vraag van Rotterdamse Kaapverdiërs of er in de stad aandacht aan kon worden besteed.

Daarom is er zaterdagmiddag een stille tocht en overhandigt de gemeenschap een brief op het consulaat. In die brief roepen ze de consul-generaal op om de onderste steen boven te halen.

Stille tocht

Er worden kaarsen uitgedeeld uit solidariteit met alle Kaapverdiërs in grote steden over de hele wereld. De stille tocht gaat over de Witte de Withstraat via het Museumpark, de Mathenesserlaan en de Nieuwe Binnenweg naar het Heemraadsplein in Rotterdam-West, vertelt Ninny Duarte Lopes.

"Het gaat allereerst om Giovani, we hebben een jonge ziel verloren", zegt Ninny. "Een jongen die groot had kunnen worden." Volgens Ninny is racisme het onderliggende 'juk' van het hele voorval.

Racisme

Ze erkent dat het suggestief is om de dood van Luis aan racisme te koppelen, maar ze wijst op meerdere voorvallen waarin racisme een motief was om geweld te gebruiken tegen Kaapverdiërs.

De stille tocht eindigt op het Heemraadsplein. "Op het plein maken we een menselijk cirkel van verbintenis. Een halt tegen racisme, ongeacht afkomst."