Honderden filmkijkers in de kou na vals alarm Pathé

Ongeveer driehonderd bioscoopbezoekers moesten zaterdagavond halsoverkop hun film onderbreken nadat een brandalarm afging. Twee zalen van Pathé de Kuip in Rotterdam werden rond 19:00 uur ontruimd. Het bleek vals alarm.

Het is niet onmogelijk dat iemand per ongeluk het glas van de handmelder indrukte in de bioscoop. Daardoor moest een deel van de bezoekers tijdens bioscoop-spitsuur wel direct naar buiten.

De brandweer heeft geholpen het systeem te resetten. Iedereen mocht al snel weer naar binnen.