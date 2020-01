Kabinet wil lessen trekken uit huizendrama Brielle

Het kabinet bekijkt of het mogelijk is om huizenbezitters beter te beschermen tegen frauduleuze praktijken in de woningmarkt. Dat schrijft minister Hoekstra aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor het onderzoek is het drama met zes nieuwbouwwoningen in Brielle. De Briellenaren gaan voor veel geld het schip in, omdat hun verzekeraar ze in de steek laat.

De zes huiseigenaren zitten met onbewoonbare nieuwbouwwoningen in de H. van Sleenstraat, nadat de aannemer failliet ging. De waarborgverzekeraar bij wie ze een zogeheten polis voor een afbouwgarantie hadden afgesloten, bleek niet uit te keren.

Minister Knops van Binnenlandse Zaken schreef begin december in antwoord op Kamervragen dat de waarborgverzekeraar "niet-gebruikelijke voorwaarden hanteert op grond waarvan hij niet uitkeert." Knops zei aan nieuwe regels te werken, maar dat die voor de Briellenaren te laat zouden komen en dat hij verder niets voor ze kon doen.

Op het afbouwgarantiebedrijf is al langer kritiek vanwege de 'dubieuze en juridisch onhoudbare voorwaarden' . Met waarschuwingen daarover is niets gebeurd. Bovendien blijkt de Amsterdamse verzekeraar niet voor te komen in de registers van toezichthouders als De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Minister Hoekstra van Financiën noemt de Brielse kwestie vrijdag droevig. Hij schrijft aan de Tweede Kamer dat de directeur van het garantiefonds in juli veroordeeld is voor het leiding geven aan een criminele organisatie, die het oogmerk had het plegen van faillissementsfraude, valsheid in geschrifte en bedrog.

"Excessief gedrag onder marktpartijen in de Nederlandse woningmarkt dient te worden bestreden. Dat geldt in nog sterkere mate voor frauduleus gedrag", schrijft Hoekstra en zegt het onderzoek door de minister van Milieu en Wonen en de AFM toe. Zij gaan "in kaart brengen hoe het risico op dergelijke situaties in de toekomst verder kan worden beperkt."