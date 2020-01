Crisis D66 Dordrecht: vier raadsleden en fractieleden stappen op

De Dordtse D66-raadsleden Kevin Noels en Karin Castelijn hebben zaterdagmiddag hun ontslag ingediend bij burgemeester Wouter Kolff. Ook commissielid Durk Jan Tabak en fractiesecretaris Hans Bloemen stappen op. Eerder vertrok commissielid Eelco de Vos al. De partij verkeert in een diepe crisis.

De Dordtse D66-politici vertrekken per 28 januari. Ze zeggen dat het onderling vertrouwen en de samenwerking binnen de fractie zo ernstig geschonden is, dat ze niet meer verder kunnen. Fractieleider Kevin Noels voegt daaraan toe dat het "morele kompas" van de partij afwijkt van dat van de opstappers en dat "fundamentele waarden" geschonden zijn.

De crisis bij de democraten in Dordrecht begon direct na de raadsverkiezingen in maart 2018. De nummers 2 en 3 van de kieslijst (Eelco de Vos en Paul Tiebosch) kwamen niet in de gemeenteraad.

Twee andere leden, Osman Bosuguy (nummer 10 van de lijst) en Ahmet Polat (nummer 30), haalden namelijk zoveel voorkeursstemmen dat zij raadslid werden. Polat was voorzitter van de selectiecommissie en had eerder aangegeven dat hij géén raadslid wilde worden. Na de verkiezingen herzag hij dat standpunt wat hem binnen de partij kritiek opleverde.

De kritiek ontaardde in een tweespalt binnen de afdeling Dordrecht van D66. In juli werd het één jaar zittende afdelingsbestuur met een motie van wantrouwen weggestuurd. Het bleek dat de bestuurders een jaar eerder gekozen waren door tientallen met een 'cadeaulidmaatschap' binnengehaalde leden.

Het ene kamp, met veel leden van Turkse afkomst, beschuldigde het andere van discriminatie. Daar doet het landelijk bestuur onderzoek naar. Over de uitkomst is (nog) niets bekend.