Groep jongens slaat en schopt man in centrum Rotterdam

Op het Schouwburgplein in het centrum van Rotterdam is een man op de grond geslagen en schopt door een groep van ongeveer tien personen. Drie mannen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de mishandeling.

Agenten werden zaterdagavond rond 19:30 uur gealarmeerd via cameratoezicht. Op beelden was te zien dat een groep het had gemunt op één man. Hij was alleen en werd tegenover de Doelen tegen zijn hoofd en rug geschopt en geslagen terwijl hij op de grond lag. Daarna rende de groep weg.

Op aanwijzing van medewerkers van cameratoezicht zijn een aantal betrokken groepsleden teruggevonden in de omgeving van het Kruisplein, het Weena en het Stationsplein. Drie verdachten zijn meegenomen, van anderen zijn de gegevens genoteerd. De politie schat ze in op een jaar op 16-18.

Omdat de aangestormde agenten direct achter de groep aangingen, is het slachtoffer zelf vertrokken. De politie hoopt dat hij zich meldt. Gesprekken met omstanders gaven nog geen duidelijk beeld van wat er precies is gebeurd.