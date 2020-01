Voor een baan in de bajes moet je sterk in je schoenen staan

De gevangenis in Krimpen aan den IJssel zoekt maar liefst zestig nieuwe medewerkers. Bij zo'n hoog aantal vacatures sla je stijl achterover en zul je denken: lukt het nog wel om alle gedetineerden veilig achter tralies te houden? Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken.

Er is zeker ook sprake van een personeelstekort zoals dat ook speelt in andere sectoren als in de zorg, het onderwijs en bij de politie. Maar al die nieuwe medewerkers zijn vooral nodig omdat er meer gedetineerden in de Krimpense gevangenis worden gehuisvest.

De zoektocht naar tientallen nieuwe medewerkers is de aanleiding dat Rijnmond een kijkje achter de schermen krijgt en mag meelopen met beveiliger Ronald en penitentiair inrichtingsmedewerker Charissa. Zij zijn allebei gescreend voordat ze aan de slag konden in de gevangenis.

Ronald is al twaalf jaar complexbeveiliger in de PI Krimpen. Zijn belangrijkste taak is de veiligheid van gedetineerden, medewerkers en bezoekers in de gaten houden en controleren op contrabande, smokkelwaar. "Je moet sterk in je schoenen staan. Er lopen geen kleine jongens en je moet ten alle tijden scherp blijven en niets beloven aan gedetineerden."

Huis van bewaring en gevangenis in één

De PI Krimpen is een huis van bewaring én gevangenis in één. In het huis van bewaring zitten verdachten vast in afwachting van hun strafproces en vonnis. In de gevangenis zitten veroordeelden hun celstraf uit, van inbrekers tot moordenaars. Sommigen zijn tot levenslang veroordeeld.

Ook is er een afdeling met extra zorgvoorziening. Daar zitten gedetineerden die niet kunnen functioneren in het reguliere regime. Dat kan komen door lichamelijke of geestelijke problemen of omdat ze in afzondering worden gehouden vanwege een veroordeling voor een zedendelict.

Charissa werkt als begeleider op een afdeling waar gedetineerden voor zichzelf zorgen, deels werken en bezig zijn met studie en sport. "'s Ochtends controleer ik of iedereen er nog is en open ik de celdeuren. Daarna ben ik hun aanspreekpunt voor het regelen van administratieve zaken. En ook kunnen ze bij me terecht als ze last hebben van spanning of stress."

Zeventig gedetineerden erbij

Nu zitten bijna vierhonderd gedetineerden vast in Krimpen en dat aantal gaat richting de 470. Voor de uitbreiding zoekt de inrichting medewerkers in de beveiliging, voor de begeleiding, in de zorg en bij de arbeid. "Wat ik het allerbelangrijkste vind, is dat mensen niet bang zijn voor de doelgroep", zegt gevangenisdirecteur Lilian Oosterhof. "Het draait hier om beveiliging en begeleiding."

"En je moet het leuk vinden om mensen te helpen om weer goed naar buiten te gaan. Er zijn vaak schulden, problemen met instanties, moeizaam contact met familie en daar begeleiden we ze bij. We willen natuurlijk als de straf erop zit, ze zo goed mogelijk aan een tweede of derde kans kunnen starten", zegt de gevangenisdirecteur.

Het bieden van deze tweede en derde kansen is belangrijk werk in de gevangenis. Dat maakt het werk bijzonder. "Het maakt niet uit wat voor delict ze hebben gepleegd, je behandelt ze gewoon als mens. En houdt wel in je achterhoofd houden waartoe ze in staat zijn. In al die jaren dat ik hier werk, heb ik weinig tot geen problemen ervaren en dat ligt natuurlijk ook aan je bejegening", zegt beveiliger Ronald.

Vissen in dezelfde vijver

Voor de uitbreiding van de gevangenis is het vissen in dezelfde vijver. Want ook in de zorg, bij de politie, justitie en defensie kampen ze met personeelstekorten en zoeken ze nieuwe medewerkers. Beveiliger Ronald moet daar nu al mee dealen. "Het is aanpoten af en toe. Het is vaak dat een bepaalde dienst wordt omgezet naar een belangrijkere dienst omdat daar meer toezicht nodig is." Voor een baan in de bajes zijn aanpakken en je mannetje staan zijn belangrijke eigenschappen.

"Ik ben mentor van vijf, zes gedetineerden en als ze naar buiten gaan en dan tegen me zeggen: 'Charissa, je hebt me echt mens laten voelen. Je bent iemand die niet naar onze delicten kijkt, maar blanco, gewoon kijkt hoe we zijn als persoon.' Dat is waarvoor ik het doe."

De gevangenis in Krimpen organiseert daarom op 15 januari een wervingsavond waarbij je een kijkje achter de schermen krijgt.