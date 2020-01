Verdachte die doorreed na aanrijding Mathenesserlaan aangehouden

En 23-jarige Rotterdammer is zondagochtend vroeg aangehouden in verband met de aanrijding op de Mathenesserlaan in Rotterdam-West op zaterdag.

De man wordt verdacht van het veroorzaken van het ongeluk dat zaterdagochtend gebeurde waarbij een fietser zwaar gewond raakte. De man zit vast en wordt gehoord.

Bij het ongeluk op de Mathenesserlaan zaterdagochtend raakte een 32-jarige Rotterdamse zwaargewond. De bestuurder reed na het ongeluk door, de auto werd zaterdag later op de dag al met schade teruggevonden in de Veelzigtstraat in Rotterdam-West. De bestuurder is volgens de politie overigens niet de eigenaar van de auto.