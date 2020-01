Rotterdam hoog in top 10 snelheidscontroles

De regio Rotterdam staat hoog in de top 10 met daarin de wegen en plekken waar in 2019 het vaakst mobiele flitsers voor snelheidscontroles stonden. Dit meldt Flitsmeister.

De regio Rotterdam staat met de A13 op nummer één. Vooral bij hectometerpaal 15.1 moeten bestuurders rekening houden met controles.

Op nummer twee staat de Maasboulevard in Rotterdam. De N209 ter hoogte van Hillegersberg-Schiebroek staat op plek vier en op plaats zes staat de A4 tussen Schiedam en Delft ter hoogte van Schipluiden.

In 2018 bestond de top vier van Flitsmeister helemaal uit wegen in regio Rijnmond. Toen stond de N209 op plek twee, de Maasboulevard op plek drie en de A4 op plek vier. De A13 was ook toen de lijstaanvoerder.