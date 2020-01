Vincent Touw verbouwt oud marineschip: 'Het is gewoon een mooi schip'

Sinds vorig jaar ligt het schip Mercuur van Vincent Touw in de Maashaven in Rotterdam. Het marineschip heeft een rijke geschiedenis en stal daarmee Vincent's hart.

"Ik rijd af en toe gewoon een rondje om de haven om de boot vanaf een andere kant te bekijken. Het is gewoon een mooi schip", vertelt Touw. De in 1936 gemaakte boot raakte in 1940 in handen van de Duitsers en keerde in 2004 terug naar Rotterdam. Vincent kocht het en legde het aan de kade van de Schiehaven.

Tot 2010 woonde Touw op de boot. Hij wilde in iets moois wonen en hij vindt de huizenprijzen bizar. "Als ik dan toch veel geld moet betalen, dan wil ik wel in iets wonen wat mij aanspreekt."

"Het vaart heel erg fijn en je realiseert je dat er nog heel veel werk in zit. Ik haal er genoegdoening uit dat er nog steeds mensen aan de kade staan die het schip kennen, die er zelfs nog op gewerkt hebben."

"In 2015 heb ik de weduwe gesproken van de oudste kapitein die er nog op heeft gevaren. Sommige mensen vinden het nog steeds mooi dat het schip er nog steeds is. Anderen vinden het een aanfluiting dat hij nog in het water ligt."

Technisch goed gekeurd

De laatste twee jaar is Vincent bezig geweest met het oplossen van problemen op en rond het schip. Hierdoor kom het schip gekeurd worden. "Sommige mensen vinden dat het er niet uit ziet, maar het is technisch goedgekeurd."

Het met de hand gemaakte schip is voor Vincent het mooiste wat er is. "Ik doe het voor de mooie lijn, zo wordt het niet meer gemaakt tegenwoordig. Veel mensen vinden het oud en lelijk, maar er zijn net zoveel mensen die het heel erg mooi vinden en daar ben ik er een van."

Nu de boot technisch is goedgekeurd, wacht Vincent op een plekje in de Spoorhaven in Rotterdam. Zolang die niet beschikbaar is, ligt de boot in de Maashaven naast het ss Rotterdam. Als het schip naar de Spoorhaven mag, overweegt Vincent om er samen met zijn vrouw weer op te gaan wonen.