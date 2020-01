Natuurvereniging: actie tegen bomenkap komt te laat

Het 'bomenkerkhof' in de Hoeksche Waard bij de Heinenoordtunnel zorgde voor veel aandacht voor de geplande kap van 1014 bomen op die plek. Toch komt het protest volgens natuurvereniging Hoekschewaards Landschap (HWL) te laat. "In 2021 staan hier vijf windmolens."

De grootste schade aan het bos wordt eigenlijk aangericht door de aanleg van de weg waarover de onderdelen van de windmolens worden aangevoerd. "Die weg wordt vijf meter breed", vertelt Sjoerd Reinstra van HWL.

"Hij start voor de Barendrechtse brug en loopt langs het water naar de Heinenoordtunnel. Vanaf daar gaat hij aan de andere kant van de weg zelfs schuin door het bos heen. Een hele ingreep in één van de weinige stukken natuur in de Hoeksche Waard waar je bosnatuur hebt."

Hoekschewaards Landschap is niet tegens windmolens, maar wel op deze locatie. Toch heeft de club besloten om niet alleen tegen te zijn. Door te blijven meepraten wordt gehoopt de pijn voor de natuur wat te verzachten. "Van één windmolen hebben we de plek iets kunnen veranderen. En we zetten in op een goed natuurcompensatieplan."

Te weinig betrokken

Dat er actie komt tegen de kap vindt ook collega-vrijwilliger Jan Prince heel begrijpelijk, maar het had eerder moeten gebeuren. "Dit is niet meer tegen te houden. Je ziet het vaak bij dit soort plannen. Kennelijk worden mensen bij de planvorming te weinig betrokken en dan leeft het niet."

Alle 1014 bomen moet de gemeente op een andere plek herplanten. HWL denkt mee over de locatie. Maar de club wil graag extra’s. "Een vogelkijkwand, een oeverzwaluwenwand, het waterpeil verhogen, de wandelpaden verbeteren", aldus Prince.

Reinstra: "Als je merkt dat iets niet tegen te houden is, dan moet je eieren voor je geld kiezen en ervoor kiezen de natuur zo veel mogelijk te bevoordelen."

Zoals het er nu uitziet start de bomenkap aan het einde van de zomer, na het broedseizoen.