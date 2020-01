Jochem Bakker over EK zaalhockey: 'Plaatsing WK is een mooi doel'

Bakker vindt het lastig te zeggen waar Oranje staat. "We hebben oefenwedstrijden gespeeld tegen niet echt de hoogvliegers van Europa. We hebben tegen Oekraïne en een aantal Duitse clubteams gespeeld. Die hebben we allemaal makkelijk gewonnen. Ik heb dus geen idee hoe we ervoor staan ten opzichte van de grootmachten Oostenrijk en Duitsland."



Toch heeft Oranje wel een helder doel in Duitsland. "We hebben het deze week wel over doelstellingen gehad. Daar kwam uit dat we wel willen meedoen voor de prijzen. Je zit in twee poules van vier en daar moet je gewoon bij de eerste twee eindigen.

Dan ga je naar de halve finale. Het doel is dus gewoon eerste of tweede te worden in de poule. En als we de finale halen, plaatsen we ons ook voor het WK zaalhockey volgend jaar. Dat is natuurlijk ook een mooi doel."

Beluister hierboven heel het gesprek met Bakker.