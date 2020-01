Huisarts: Kindergeneeskunde in Schiedams ziekenhuis sluit

De afdeling kindergeneeskunde in het Franciscus Vlietland in Schiedam gaat dicht wegens een tekort aan voldoende deskundig personeel. Volgens het ziekenhuis wordt een besluit voorbereid.

Het gevolg is dat kinderen voor ingrijpende behandelingen niet meer worden opgenomen in het Schiedamse ziekenhuis. Dat gebeurt straks in het Franciscus Gasthuis bij het Schieplein in Rotterdam. Overdag kunnen de kinderen nog wel voor consult naar het Vlietland.

Tekort aan kinderverpleegkundigen

De leiding van de Franciscus-ziekenhuizen laat weten dat het samenvoegen wordt voorbereid in verband met een tekort aan kinderverpleegkundigen. "Er is nog geen besluitvorming over de maatregel. Het management en de kinderartsen bereiden momenteel de maatregel zorgvuldig voor in overleg met partners (waaronder huisartsen) en intern betrokkenen (zoals de SEH en verpleegkundigen)."

Een datum zou volgens het Franciscus niet vaststaan. Echter zegt huisarts Tenk dat die datum er wel al is. "De datum is donderdag concreet genoemd tijdens het overleg met het ziekenhuis. Ik heb het nog eens nagevraagd bij een collega die ook bij de bijeenkomst was, maar 30 maart is echt genoemd. Ze wilden het zelfs eigenlijk al eind januari doorvoeren. Dat kon om bepaalde redenen uiteindelijk niet."

Donderslag

Het Franciscus zegt dat het sluiten van de afdeling kindergeneeskunde past in de landelijke tendens van concentratie om kwaliteit van (spoed)zorg te bevorderen. Het ziekenhuis noemt het overleg van donderdag constructief.

Tenk daarentegen, noemt het een donderslag bij heldere hemel. "Ik was echt verbaasd. En ik was niet de enige. Het is gebracht als een voldongen feit. De vertegenwoordiger van de huisartsenpost zei dat het ook niet anders kon. Het is verdere verschraling van de zorg."

Het is niet de eerste keer dat de huisartsen en het Franciscus openlijk van inzicht verschillen over de gezondheidszorg in de Waterweg. Eerder voerden de huisartsen, onder wie Tenk, al actie in verband met het sluiten van de afdeling geboortezorg en de spoedeisende zorg in de nacht.

Een topambtenaar uit Den Haag moest de situatie toen uiteindelijk oplossen. De gemeentebesturen uit de Waterweg steunden toen de huisartsen.