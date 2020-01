Sinclair Bischop over trainingskampen Feyenoord en Sparta: 'Optimale omstandigheden, met transfersmetjes'

Zowel Sparta als Feyenoord hebben onder optimale omstandigheden zich voorbereid. "Maar het meest ideale was geweest dat Feyenoord de twee gewenste aanwinsten al binnen had. Die zijn nog niet binnen en stel dat die deze week nog zouden komen, dan kan je er niet vanuit gaan dat ze er ook gelijk staan. Dat was wel een smetje. Advocaat had graag met de ideale ploeg gespeeld."

Feyenoord aast op een nieuwe spits. "Die moet er nog echt bijkomen. Je zag het ook aan dit trainingskamp: Nicolai Jørgensen had het moeilijk. Hij scoort gelukkig wel een doelpunt: een intikbal. Misschien dat dat hem weer wat vertrouwen geeft. Maar zowel in de wedstrijd tegen Hoffenheim en gisteren zag je dat hij moeite met zichzelf had. Dat hij vaak ongelukkig was en ruzie met de bal had. Hij is nog steeds ook de enige spits. Dus er moét echt een spits bij.

Sommige spelers willen geen concurrent. Maar je hebt het idee dat hij een uitdaging nodig heeft. Nu speelt hij altijd, zelfs als hij niet wil spelen. Maar als er een concurrent is, dan zal hij zich weer willen bewijzen."

Ook transferperikelen bij Sparta

Maar ook bij Sparta waren er transferperikelen. Lars Veldwijk kwam, na het afketsen van een transfer, ongemotiveerd binnen bij het trainingskamp. "Je zag hem letterlijk en figuurlijk zijn kont tegen de krib gooien, door helemaal niets te doen. Dan kijk je naar de trainer en assistenten: gaan ze hem van de training afsturen?

Maar dat weet Fraser dan wel goed te doen, ze begrepen ook wel een beetje de teleurstelling. Maar hij heeft het niet gedaan. Toen hij naar zijn hotel liep, want ik zou hem interviewen, zat ik maar te wachten en te wachten. Toen kwam hij en zei hij dat hij zijn zaakwaarnemer had gesproken en geen interview mocht geven. Toen zag ik in een hoekje dat Van Stee en de rest de koppen bij elkaar staken en dachten: dit schiet niet op, dit gaat een heel negatieve invloed hebben op de rest van de spelers. Toen is besloten dat hij weer naar Nederland mocht."

Versterkingen

Sparta begon het trainingskamp door de perikelen met Veldwijk wat stroef, maar zag wel twee nieuwe aanwinsten indruk maken: Patrick Joosten en Michael Pinto. "Die maken een heel goede indruk en lijken echt een versterking te zijn. Op de linksbackpositie had Sparta alleen Lassana Faye, die niet altijd overtuigde. Nu hebben ze dubbele bezetting.

Dervisoglu is natuurlijk weg en nu hebben ze Joosten erbij. Die maakt echt een gedreven indruk: wellicht dat hij basisspeler gaat worden. Nu Veldwijk weggaat, willen ze nog wel een spits erbij. Dat zou een bonus zijn: ze hebben nu drie spitsen en Rayhi kan nog in de spits geposteerd worden."

Beluister hierboven de gesprekken over Feyenoord en Sparta in zijn geheel terug.