Sparta-spits Lars Veldwijk rondt transfer naar Zuid-Korea af

Lars Veldwijk heeft zijn transfer naar Zuid-Korea afgerond. De Sparta-spits tekent voor twee jaar bijĀ Jeonbuk Hyundai. Veldwijk verliet eerder nog voortijdig het trainingskamp van Sparta nadat hij ongemotiveerd op de training in Spanje verscheen.

De transfer kon in eerste instantie geen doorgang vinden omdat Jeonbuk Hyundai geen transfersom wilde overmaken naar Sparta. Daarom sloot Veldwijk toch aan bij het trainingskamp van de Rotterdammers.

Omdat hij ongemotiveerd rondliep op de training en dat een negatieve invloed op de selectie had, mocht hij toch terugvliegen naar Nederland om zijn transfer af te ronden. Die is nu dus definitief afgerond.

Het is niet bekend hoeveel Jeonbuk Hyundai overmaakt naar Sparta.

Veldwijk kende bij Sparta een vrij goede periode. In 56 duel scoorde hij 29 doelpunten. Hij had ook een groot aandeel in de promotie van Sparta van vorig seizoen. Hij scoorde toen 24 goals.